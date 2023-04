*Primarul Daniel Cristian Stan a declarat ca terenul multifunctional cu suprafata din tartan, cu toate dotarile, vestiarele sau nocturna reprezinta numai cateva dintre reperele unei investitii in valoare de 2.500.000 leiInfrastructura sportiva continua sa se dezvolte in municipiul Targoviste! Executivul Primariei Targoviste a organizat o conferinta de presa pe santierul unde se construieste o noua baza sportiva. Proiectul este demarat in cadrul unui parteneriat intre Primaria Targoviste si ... citeste toata stirea