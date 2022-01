Lucrarile de la Scoala Matei Basarab Targoviste sunt foarte aproape de finalizare

Proiectul de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a Scolii Matei Basarab Targoviste (Micro III) este realizat in proportie de 95% - a anuntat primarul Daniel Cristian Stan, in cadrul unei conferinte de presa.In aceste conditii, daca vor exista cateva zile cu temperaturi care sa permita asfaltarea curtii, unitatea de invatamant va fi redeschisa in luna februarie - a mai precizat edilul municipiului Targoviste. In caz contrar, investitia va fi finalizata cel mai tarziu in luna martie. ... citeste toata stirea