Luna Nationala a informarii despre Vaccinare organizata la nivelul Directiei de Sanatate Publica Dambovita

Directia de Sanatate Publica Dambovita desfasoara activitati de implementare a Campaniei "Luna Nationala de informare despre VACCINARE" si celebreaza "Saptamana Europeana a Vaccinarii", in perioada 24.04.2022 - 01.05.2022.Tema campaniei - Puterea vaccinurilor in salvarea vietii.Scopul campaniei este cel acoperirii vaccinale prin cresterea gradului de constientizare asupra importantei vaccinarii.Vaccinarea impotriva COVID-19 continua sa faca titluri in intreaga regiune, pe masura ce mai multi ... citeste toata stirea