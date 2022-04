"Made for Europe", concurs national dedicat produselor realizate in proiecte europene, organizat la Targoviste

In perioada 27-30 aprilie a.c., judetul Dambovita este gazda Concursului National Made for Europe - editia 2022!La acest concurs national organizat de Ministerul Educatiei prin Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita participa 130 de elevi din 40 de judete, peste 40 de profesori coordonatori ai elevilor si produselor realizate in proiecte europene si circa 30 de inspectori scolari si reprezentanti ai ME si ANPCDEFP.Pe data de 28 aprilie a.c., in intervalul 9: ... citeste toata stirea