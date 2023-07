Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti are, de vineri - 30 iunie 2023, un spatiu de asteptare decorat in maniera unei sali de spectacole in miniatura, in stil baroc, unde calatorii aflati in tranzit se pot destinde ascultand muzica interpretata de Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin".Salonul va fi deschis non-stop pentru public pana la finalul anului 2023, in zona de legatura dintre terminalele Plecari si Sosiri.Proiectul a fost ... citeste toata stirea