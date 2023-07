La data de 3 iulie a.c., in jurul orei 22:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa au oprit pentru control, pe drumul national 71, in localitatea Motaieni, un autoturism condus de catre un tanar de 20 de ani, din Pucioasa. Conducatorul auto a fost testat de catre politisti pentru depistarea consumului unor substante psihoactive, moment in care, acesta ar fi prezentat un rezultat preliminar pozitiv, fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. In cauza, politistii au ... citeste toata stirea