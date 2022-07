Maine, la Dambovita Mall, pompierii vor desfasura un exercitiu pentru pregatirea personalului de interventie in cazul unui incendiu

In data de 27.07.2022, incepand cu ora 10:00, Detasamentul de Pompieri Targoviste desfasoara un exercitiu pentru pregatirea fortelor de interventie, precum si a personalului din cadrul Mall Dambovita, in cazul unui incendiu produs in centrul comercial, cunoscut ca fiind un spatiu cu aglomerari de persoane.In cadrul exercitiului vor fi gestionate doua situatii operative. In primul caz este simulat un incendiu produs la etajul cladirii in zona spatiului de alimentatie publica, iar in cea de a ... citeste toata stirea