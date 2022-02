Mama si fiica, salvate de un jandarm dintr-un autoturism rasturnat

Doua femei, victime ale unui accident de circulatie petrecut aseara pe drumul dintre localitatile Grivita si Amara, judetul Ialomita, au fost salvate din masina rasturnata in afara carosabilului de un jandarm.Plutonierul adjutant Valentin Necula se afla in autoturismul personal, se deplasa catre locul de munca si a observat,in intunericul noptii, pe camp, o raza de lumina. A oprit rapid pentru a vedea ce s-a intamplat. Nu stia in prima faza daca este vorba de vreun utilaj agricol sau despre ... citeste toata stirea