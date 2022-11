Management de succes la Parcul Industrial Moreni! Societatea a fost premiata la Topul Firmelor Dambovitene

Implicarea, seriozitatea, dar mai ales munca in echipa au fost premiate in cadrul evenimentului Topul Firmelor Dambovitene. Pentru al doilea an consecutiv, Parcul Industrial Moreni a primit premiul de Excenta in Afaceri pentru managementul de succes implementat, model de urmat care face ca fiecare obiectiv sa fie atins.In spatele acestui rezultat se afla munca unei echipe, o echipa care are un singur obiectiv dezvolatrea Parcului ... citeste toata stirea