Managerul Spitalului din Gaesti, acuzat ca folosea angajatii la renovarea locuintei si ca a falsificat certificatul de concediu medical pentru concubina sa

Politistii din Dambovita au facut, miercuri, patru perchezitii domiciliare in judetul Dambovita si in Bucuresti intr-un dosar penal care il vizeaza pe managerul Spitalului Orasenesc Gaesti, dr. Laurentiu Belusica. Seful Spitalului din Gaesti, dr. Laurentiu Belusica, e suspectat ca ar fi eliberat in fals certificate de concediu medical pentru concubina sa, medic la Spitalul Malaxa, in perioada mai 2020 - aprilie 2022.De asemenea, ar fi dispus unui medic rezident sa efectueze activitati ... citeste toata stirea