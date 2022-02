Manastirea Nucet are nevoie de sprijin pentru reconstructie dupa incendiul din 31 ianuarie 2022

Manastirea Nucet, una dintre cele mai frumoase asezaminte monahale din judetul Dambovita, a fost puternic afectata de un incendiu in seara zilei de 31 ianuarie 2022. Din fericire, bisericuta din lemn aflata in imediata vecinatate a chiliilor cuprinse de foc nu a fost afectata si nici biserica mare, monument istoric.Flacarile au facut prapad, mistuind acoperisul, podul si tot ceea ce se afla in camerele de la etajul corpului de chilii. Pagubele sunt insemnate. Este nevoie de o mare suma de ... citeste toata stirea