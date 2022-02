Mancarea bolnavilor este servita acum la caserole in Spitalul Judetean din Targoviste

De astazi - 1 februarie 2022, pacientii internati in sectiile Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste, beneficiaza de un alt sistem de servire a hranei. Portiile de mancare sunt servite la caserole, individual, pregatite direct in blocul alimentar al unitatii sanitare. Sunt eliminate astfel anumite intermedieri, disfunctionalitati si suspiciuni in procesul de distribuire al alimentelor catre pacienti."Totul este imbunatatit. De la calitate, la aspect si ... citeste toata stirea