MApN: Ordin fals de chemare la mobilizare si in judetul Dambovita!

Ministerul Apararii Nationale atrage atentia cetatenilor ca a sesizat autoritatile competente in legatura cu un asa-zis ordin de chemare la mobiliare emis de Centrul Militar Judetean Dambovita, fiind vorba despre un fals grosolan - in contextul razboiului din Ucraina."Documentul din imagine, fals de la un capat la altul, se pretinde a fi un asa-zis ordin de chemare la mobilizare emis de Centrul Militar Judetean Dambovita. Nimic din ceea ce se poate citi in acest document nu ... citeste toata stirea