Marfa de 10.000 de lei furata dintr-un magazin satesc

Sunt semne ca se strica vremurile. Din cauza saraciei, a complicatiilor existentiale, hotii au inceput sa scoata tot mai mult capul. Se sparg case, societati comerciale, sunt profanate mormintele, sunt talhariti oamenii pe strada. Aceste probleme se intensifica, in special, in mediul rural.De pilda, in noaptea de 26/27 ianuarie 2022, un magazin din comuna Bujoru, judetul Teleorman, a fost pradat. Indivizii care au patruns in interior au sustras marfa de peste 10.000 de lei.Lucratorii din ... citeste toata stirea