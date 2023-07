Primarul orasului, Daniel Cristian Stan a verificat ieri lucrarile de pe Bulevardul Independentei, una dintre cele mai importante artere rutiere din Targoviste, care se afla in momentul de fata in plin proces de modernizare! Insotit de viceprimarul Catalin Radulescu si de administratorul public Gabriel Boriga, primarul orasului a vrut sa vada personal stadiul in care se gaseste aceasta investitie, unde o portiune insemnata din zona de trotuare a fost deja finalizata, dar alte lucrari la fel de ... citeste toata stirea