Marian Esachianu, deputat: AFIR aloca fonduri consistente pentru investitiile in agricultura

Agricultura este o prioritate pentru Guvernul Romaniei, pentru ministerul de resort condus de social-democratul Adrian Chesnoiu, mai ales in aceasta perioada critica, in care explozia preturilor la energie electrica si gaze naturale si razboiul din Ucraina au ingenuncheat economia, iar costurile de productie au crescut in toate domeniile de activitate.Deputatul PSD de Dambovita Marian Esachianu este unul dintre politicienii care urmaresc cu atentie ceea ce se intampla in sectorul agricol, cum ... citeste toata stirea