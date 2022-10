Marian Esachianu, deputat: Desecretizarea PNRR, o masura buna. Cetatenii trebuie sa stie ce contin acele documente

Programul National de Redresare si Rezilienta a fost trecut, nu se stie de ce, la top secret. Sa nu stie poporul, bagat in seama doar in campaniile electorale de politrucii care au luat aceasta decizie, ce exista pe acolo, cum au fost impartiti banii, pe ce canale se scurg. Acum, PSD a pus piciorul in prag. Conducerea partidului si parlamentarii social-democrati doresc desecretizarea documentelor ce alcatuiesc PNRR."Este o decizie buna, democratica, in ton cu valorile pentru care ... citeste toata stirea