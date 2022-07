Marian Esachianu, deputat: Irigatiiile, domeniu esential pentru siguranta alimentara a Romaniei

Sunt tot mai multe voci in cadrul Partidului Social Democrat care sustin ca este nevoie urgenta de investitii in sistemele de irigatii, daca vrem sa avem o agricultura performanta si sa asiguram tuturor cetatenilor siguranta alimentara care este pusa in pericol din cauza schimbarilor climaterice, la care se adauga razboiul din Ucraina.Deputatul PSD Marian Esachianu, care cunoaste foarte bine problemele agriculturii, nevoile acestui sector strategic al economiei nationale, pledeaza pentru ... citeste toata stirea