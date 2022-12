Marti - 13. Ghinionul poate fi prevenit, daca suntem responsabili si prevazatori!

Marti - 13 - Ziua Informarii Preventive le da prilejul pompierilor sa readuca in atentia cetatenilor principalele recomandari, reguli si masuri pentru asigurarea unei minime protectii personale in fata diferitelor situatii de urgenta cu care se pot confrunta la un moment dat.Cu acesta ocazie, astazi - 13 decembrie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Basarab I" Dambovita a organizat un punct de informare preventiva in Mall Dambovita din municipiul Targoviste. Cadre de specialitate din ... citeste toata stirea