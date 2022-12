Astazi se implinesc 33 de ani de cand sute de mii de romani au iesit in strada pentru a da jos regimul comunist condus de Nicolae Ceausescu, mii de oameni platind cu propria viata pentru libertate si democratie, 33 de ani de la Revolutia din 1989.In fiecare an, in toata tara se organizeaza, la aceasta data, ceremonii care ii comemoreaza pe cei care au pierit in timpul evenimentelor din decembrie ... citeste toata stirea