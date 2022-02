Martisoare realizate din suflet de beneficiarii centrelor rezidentiale ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita

1 martie se apropie cu pasi repezi, iar beneficiarii centrelor rezidentiale aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita au inceput lucrul. Ca in fiecare an, cu totii, mici sau mari, persoane cu sau fara dizabilitati, impreuna au inceput lucrul pentru Targul de Martisoare. In toate obiectele confectionate, fiecare a pus un strop din sufletul sau."Se apropie primavara, iar noi ne bucuram din plin de culoare, de veselia lucrului in echipa si de ... citeste toata stirea