O masina a luat foc in mers, la intrarea in Targoviste, in cartierul Priseaca. Pompierii au ajuns la fata locului cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta Smurd. Masina ar fi luat foc in mers, pe str. Calea Campulung din Priseaca, la intrarea in Targoviste.Pompierii au ajuns la fata locului cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta Smurd de la Detasamentul Targoviste. Masina a fost ... citeste toata stirea