Masuri pozitive ale PSD pentru scaderea gradului de saracie al romanilor

Una dintre principalele preocupari ale PSD este imbunatatirea nivelului de trai al romanilor, prin masurile de sprijin si sustinere adoptate in scopul realizarii acestui demers.In anul 2010, mai mult de un sfert dintre romani, respectiv 6,2 milioane de persoane, traiau sub limita saraciei, iar in 2016, 4,7 milioane de concetateni erau in pericol de a nu putea supravietui. De atunci, dupa venirea PSD la conducerea executiva a tarii, numarul oamenilor care traiau in stare de deprivare materiala ... citeste toata stirea