Meditatii gratuite oferite de un dascal pentru elevii care dau Bac-ul: "Evoluam spre o Romanie mai educata"

Intr-un an in care au invatat ba acasa, in online, ba la scoala, cu tot felul de restrictii, evaluarile nationale se pot dovedi o corvoada in plus pentru fiecare elev. Iar cand situatia materiala din familie nu e una tocmai roz, lucrurile se complica. Povestea unui tanar profesor care face voluntariat pentru elevii lui. Profesorul Razvan Visan (30 ani) preda geografia din comuna damboviteana Nucet si este decis sa compenseze cu fortele lui, in regim de voluntariat, perioada in care invatamantul ... citeste toata stirea