Memorandum intre Teatrul Tony Bulandra si The Korean Theater Association, acord care pune bazele unor coproductii cu artisti coreeni si romani

Astazi, teatrul romanesc si cel corean si-au dat mana si au parafat un memorandum, un acord care sa puna bazele unor coproductii intre cele doua entitati culturale, Teatrul Toby Bulandra diin Targoviste si The Korean Theater Association. De asemenea, evenimentul de astazi isi doreste sa reglementeze si organizarea unui festival de teatru euro-asiatic.Primele trei articole din Memorandum prevad:1. Ambele organizatii vor urmari, in fiecare an, sa invite regizori, actori, scenografi pentru a ... citeste toata stirea