Mergeti catre Crucea Rosie Romana si intrebati cu ce puteti ajuta!

Timp de 146 de ani Crucea Rosie a facut mult bine, a salvat vieti pe timp de pace sau razboi, a ajutat pe cei mai vulnerabili dintre noi, a imbracat si trimis copii la scoala si s-a implicat in actiuni umanitare pentru a reda demnitatea si increderea fiecarei persoane aflate in nevoie.A alinat suferinta si a dat speranta intr-o viata mai buna multor suflete.Crucea Rosie este o institutie cu radacini puternice in comunitatea noastra locala. A venit in ajutor dambovitenilor ori de cate ori ... citeste toata stirea