Mesajul de Pasti al IPS Nifon, arhiepiscopul Targovistei: "Bantuie inca in lumea noastre ideologii care seamana moarte, razboi si ura" VIDEO

In noaptea Invierii, odata cu salutul crestinesc "Hristos a inviat!", constientizam biruinta luminii asupra intunericului, a binelui asupra raului, a vietii asupra mortii, a adevarului asupra minciunii, a pacii asupra oricarui conflict, spune IPS Nifon, arhiepiscopul si mitropolitul Targovistei. IPS Nifon a tinut sa le reaminteasca enoriasilor care sunt valorile care trebuie sa ne ghideze in perioada urmatoare, dar a vorbit si despre "Lumina a venit in lume si S-a salasluit intre noi, dandu-ne ... citeste toata stirea