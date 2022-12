Mesajul Prefectului Claudia Gilia de Ziua Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii

"Revolutia Romana a fost momentul "Zero" al construirii Romaniei europene, libere si democratice. In zilele din decembrie 1989, romanii au pus punct unui regim criminal, fals si abuziv. Au iesit in strada fara sa stie daca se vor mai intoarce acasa sau daca isi vor mai revedea vreodata familia. Multi si-au pierdut viata, dar si mai multi au reinceput o viata noua, intr-o Romanie noua. Atunci au aratat adevaratul PATRIOTISM, nu cel practicat la festivitatile si defilarile organizate de PCR. Toti ... citeste toata stirea