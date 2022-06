Mesajul unei tinere profesoare care a invins cancerul: "Va multumesc ca m-ati ajutat sa traiesc"

Mioara Piciu, in varsta de 30 de ani, profesoara de engleza in Gaesti, le-a transmis un mesaj emotionant celor care au ajutat-o cu fondurile necesare pentru o operatie costisitoare in Turcia. Mioara, mama a doua fetite, a fost diagnosticata cu limfom malign non Hodgkin. Acum, dupa luni intregi de suferinta, a primit vestea ca ultima operatie a reusit si, astfel, a invins nemiloasa boala. Profesoara de engleza Mioara Piciu a primit vestea ca este bolnava in urma cu cativa ani. Tratamentul pe ... citeste toata stirea