Un grav accident de circulatie s-a petrecut, in aceasta dimineata, in municipiul Alexandria. Era in jurul orei 04:00 cand, la intersectia strazilor Cuza Voda si 1 Mai, un microbuz plin cu calatori a intrat in coliziune cu o autoutilitara pentru transport marfa.Din cauza impactului, autovehiculul in care se aflau aproximativ 15 oameni s-a rasturnat. 13 persoane, cu ... citeste toata stirea