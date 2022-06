Microbuz de calatori, implicat intr-un accident la Butimanu. Patru persoane au ajuns la spital

Patru persoane au ajuns la spital cu multiple leziuni in urma unui accident rutier petrecut pe DN1A, pe teritoriul comunei Butimanu, judetul Dambovita.Din primele informatii primite de la fata locului reiese ca un TIR a intrat in coliziune cu un microbuz in care se aflau noua calatori. In urma impactului violent, autovehiculul pentru transport persoane a fost proiectat intr-o caruta in care se aflau sase oameni.Doua dintre victimele acestui teribil accident au fost transportate la Spitalul ... citeste toata stirea