Sapte persoane, pasageri intr-un microbuz de transport calatori, au ajuns la spital cu diferite leziuni in urma unui accident de circulatie petrecut cu putina vreme in urma pe DN 1A, in comuna Butimanu, sat Lucianca.Din primele informatii, se pare ca autovehiculul, la volanul caruia se afla un barbat de 45 de ani, a parasit carosabilul si s-a izbit de un stalp de ... citeste toata stirea