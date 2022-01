Mihai Tudose: Cei care au umflat facturile la gaze si electricitate ar trebui sa le dea oamenilor banii inapoi

Se agita lucrurile in coalitia de guvernare. Totul a plecat de la explozia preturilor la gaze naturale si energie electrica si de la facturile aberant de mari pe care le primesc cetatenii. Saracia, pauperizarea populatiei bate la usa. Social-democratii nici nu vor sa conceapa faptul ca aceasta nenorocire s-ar putea deconta de partidul lor.Liberalii, in stilul rece, caracteristic formatiunii de dreapta, care nu prea are treaba cu masurile de protectie sociala si nici nu le agreeaza, ar lasa ... citeste toata stirea