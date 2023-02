Mii de firme din Romania si-au inchis portile in 2022. Oficial!

Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in anul 2022 a crescut cu 20,58% fata de 2021 (15.700 vs. 13.020), cel al dizolvarilor a fost mai mare cu 24,21% (39.320 vs. 31.655), al radierilor - cu 10,08% (73.639 vs. 66.898) si al insolventelor - cu 8,22% (6.649 vs. 6.144). Aceste date sunt cuprinse intr-un raport publicat recent de Oficiul National al Registrului Comertului."Cresterea oficiala a numarului de insolvente si dizolvari in randul companiilor, conform datelor ONRC (care ... citeste toata stirea