Mii de reclamatii la ANRE in legatura cu compensarile din facturile de gaze naturale si electricitate

Autoritatea pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anuntat, astazi - 12 ianuarie 2022, ca va efectua controale la furnizorii de energie electrica si gaze naturale, dupa ce mii de consumatori au reclamat nereguli in legatura cu aplicarea prevederilor legale privind plafonarea si compensarea preturilor.Citeste si: 3 lei si 52 de bani COMPENSARE la o factura de gaze naturale in valoare de 250 de leiFurnizorii de energie electrica verificati sunt:ELECTRICA FURNIZARE, EON ENERGIE ... citeste toata stirea