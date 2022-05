Militarul din Gaesti care face senzatie in K1. Calin l-a zdrobit pe francezul Mitch

Calin Petresor (23 de ani), militar de profesie, de la Respect Gym Gaesti a facut un meci mare in fata unui adversar mult mai titrat, din Franta, in Gala "Dynamite Fighting Show" organizata de Catalin Morosanu. Luptatorul pregatit de Dan Mocanu a facut show in ring si l-a ingenunchiat pe francezul Mitch Farel, intr-un meci care a avut loc luni, 9 mai. In confruntarea directa dintre cei doi, gaesteanul a dominat clar si fara drept de apel si si-a adjudecat victoria fara emotii. "Se vede ca ... citeste toata stirea