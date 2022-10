Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, va fi prezent, sambata - 8 octombrie 2022, in orasul Titu, din judetul Dambovita. Demnitarul va participa la o ora inedita de robotica in clubul CODE Kids, la biblioteca din oras, incepand cu ora 10:00.CODE Kids este proiectul flagship al Fundatiei Progress, premiat in 2022 la Bruxelles la competitia Emerging Europe Awards cu premiul cel mare la ... citeste toata stirea