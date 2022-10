Ministrul Economiei: "Vom propune un sprijin guvernamental pentru COS Targoviste"

*"Vom propune in Guvern o noua schema de ajutor de stat pentru a putea sprijini si pentru putea accelera un astfel de proces. Ma astept ca aceasta unitate care a fost inchisa pentru o perioada de timp, sa vedem la Targoviste sute de oameni, poate chiar mii de oameni, care sa lucreze in aceasta fabrica", a declarat ministrul Economiei, Florin Spataru *In acest moment, COS Targoviste are 500 de angajati si target-ul stabilit pana la finalul acestui an este de a ajunge la 750 de ... citeste toata stirea