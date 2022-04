Ministrul Rafila si-a pus in cap SMURD-ul!

S-a declansat razboiul in sistemul sanitar romanesc. Beligeranti par a fi seful peste SMURD, Raed Arafat, si ministrul Sanatatii, social-democratul Alexandru Rafila. Totul a plecat de la intentia neexprimata inca oficial a lui Rafila de a trece SMURD-ul in subordinea Ministerului Sanatatii. Un zvon de acest tip se pare ca l-a infuriat pe Raed Arafat, care a pornit atacul impotriva ministrului Rafila. Deocamdata, au iesit in fata subordonatii lui Arafat pentru a duce o campanie de informare ... citeste toata stirea