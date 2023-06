La data de 27 iunie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au fost sesizati de catre o femeie, cu privire la faptul ca fiica sa, Babet Maria Calinchi, in varsta de 12 ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau din comuna Bezdead, si nu a mai revenit pana in prezent.Aceasta are urmatoarele semnalmente: 1,55 - 1,60 ... citeste toata stirea