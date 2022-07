Mircea Lazar este noul presedinte al Rotary Club Targoviste

Democratia si alternanta la conducere fac parte din normalitate in Rotary Club Targoviste. Fiecare membru al acestei asociatii dedicate comunitatii are posibilitatea sa o reprezinte, sa isi transpuna in practica ideile si inovatiile in materie de solidaritate, de umanism si spirit civic.Aseara, la Sala de conferinte a Universitatii Valahia din Targoviste, renumitul corp K cum este cunoscut de toata lumea, a avut loc ceremonia de schimbare de mandat la Rotary Club Targoviste.Marin Ghionoiu, ... citeste toata stirea