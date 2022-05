MITROPOLITUL NIFON A OMAGIAT LA MANASTIREA DEALU PE MIHAI VOIEVOD VITEAZUL - MARTIR SI EROU AL NEAMULUI ROMANESC

In cea mai importanta necropola voievodala munteana, la Manastirea Dealu, vineri, 27 mai 2022, Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon a omagiat personalitatea lui Mihai Viteazul, "Domn al Esarii Romanesti si al Moldovei si Principe al Transilvaniei", ca "martir si erou al natiunii romane", conform Legii nr. 137 / 2020.Evenimentul a fost deschis de slujba de pomenire a Voievodului Martir, in fata bisericii manastirii si in pronaosul sfantului locas, acolo unde se afla, ... citeste toata stirea