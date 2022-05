Mitropolitul Nifon a premiat participantii la etapa eparhiala a concursului national cateheric "Rugaciunea in viata mea"

Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon a premiat, vineri, 6 mai 2022, la Manastirea Stelea din Targoviste, grupurile de cateheza parohiala participante la etapa eparhiala a Concursului National Catehetic "Rugaciunea in viata mea", dedicat "Anului omagial al rugaciunii in viata Bisericii si a crestinului", in Patriarhia Romana.Locul I a fost castigat de grupul de cateheza parohiala al Parohiei Butoiul de Sus, Protoieria Gaesti; locul al II-lea a fost castigat de grupul de ... citeste toata stirea