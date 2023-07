Un barbat in varsta de 32 de ani, din Fierbintii de Jos, judetul Ialomita, a fost gasit decedat in casa, in aceasta dimineata. Trupul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei decesului.Politistii au stabilit ca tanarul s-a prezentat in cursul noptii trecute la spital, in Urziceni, unde a primit ingrijiri medicale, apoi a revenit la domiciliu. Cateva ore mai tarziu a fost gasit mort. Potrivit IPJ Ialomita, ... citeste toata stirea