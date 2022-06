Moda la puterea XL - cat de usor gasim costume de baie in marimi mari?

Vine vara, bine ne pare, multi sunt cu planul de vacanta la purtator, iar altii si cu grija in plus ca nu vor gasi prea usor articolele vestimentare dorite, in marimi mari. Pentru cele cu forme rubensiene spre exemplu este destul de complicat sa gaseasca in magazine articolele vestimentare care sa le vina bine si care sa le placa la nebunie. Inseamna ca nu au gasit locul potrivit si anume Bobomoda!Unele din interesele acestui sezon sunt, desigur, costume de baie marimi mari. Bobomoda include ... citeste toata stirea