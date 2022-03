Modelul de succes al unor legumicultori din Dambovita: "Nu ne mai chinuim sa vindem prin piete"

Una dintre cele mai usoare cai spre succes, asocierea micilor fermieri in grupuri care sa le permita sa livreze marfa de calitate marilor magazine functioneaza bine la Baleni, in judetul Dambovita, zona renumita pentru productia de legume. Desfacerea reprezinta o problema binecunoscuta nu doar in legumicultura, ci pentru toti fermierii din tara noastra, inclusiv pomicultori. In Baleni, 40 de legumicultori s-au asociat sub brandul "Nu oricum" si au inceput sa produca dupa standardele de livrare ... citeste toata stirea