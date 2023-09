Stefan KhalilPrimarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan, a anuntat debutul lucrarilor care vizeaza modernizarea sistemului de iluminat public pe 64 de strazi si 55 de parcari din oras. Aceasta initiativa a fost lansata cu scopul de a aduce un iluminat modern si eficient in municipiul Targoviste.Investitia, evaluata la suma de 5.000.000 de lei, se concentreaza in principal pe reducerea consumului anual de energie primara in iluminatul public cu aproximativ 60%. Lungimea totala a ... citeste toata stirea