Modernizarea DN7, in linie dreapta! S-a semnat proiectarea si executia DN7 Baldana-Titu

Vesti bune pentru damboviteni! Dupa mai bine de 15 ani si zeci de promisiuni s-a semnat contractul de proiectare si executie a DN7 Baldana-Titu. Valoarea contractului este de aproximativ 290.000.000 de lei in care sunt incluse proiectarea, dar si lucrarile de largire ale DN7 pe o lungime de 21,4 km."Dupa 15 ani de promisiuni, iata ca modernizarea DN7 Baldana-Titu a intrat in linie dreapta!Astazi, impreuna cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, si secretarul de stat in Ministerul ... citeste toata stirea