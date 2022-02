Modernizarea DN71, sectorul Targoviste - Sinaia, a intrat in faza de analiza a ofertei de contractare

Presedintele CJ Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat, astazi - 9 februarie 2022, ca a fost depusa o oferta in cadrul procedurii de atribuire pentru proiectare si executie lucrari de modernizare a DN71, sectorul Targoviste - Sinaia.Aceasta urmeaza sa fie analizata de catre Comisia de Evaluare a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere si, daca va corespunde cerintelor, se va intra in linie dreapta."Ofertantul va avea la dispozitie 1 an ... citeste toata stirea