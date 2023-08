Comuna Voinesti se afla intr-un continuu proces de reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere. Mai sunt cativa pasi investitionali de parcurs pana ce toate drumurile din localitate vor fi asfaltate. In aceasta perioada, se lucreaza intens in satul Suduleni, unde sunt modernizati 4,6 km, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"."Deja am turnat ambele straturi de asfalt pe circa 3 km. Vom continua cu modernizarea tuturor strazilor si ulitelor din acest sat. Apoi, vom ... citeste toata stirea